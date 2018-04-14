İstiridye mantarı nasıl yapılır? İstiridye mantarı tarifleri

Görüntüsüyle diğer mantarlardan faklı olan istiridye mantarı içerdiği protein ile vejeteryan olan kişiler için de harika bir alternatif oluyor. İstiridye mantarı tarifi, istiridye mantarı nasıl yapılır? sorusunu merak ediyorsanız konumuzu okuyabilirsiniz.

İstiridye mantarı, doğada kayın ve kavak ağaçlarının gövdelerinde yetişen bir mantar türü.Lezzeti ise içerisinde protein olduğunu adeta belli ediyor.Bu protein deposunu farkli şekillerde pişirmek mümkün. İstiridye mantarını farklı pişirme örnekleri sizlerle.

İstiridye mantarının ne olduğuna dair bir bilginiz yoksa, İstiridye mantarı nedir? adlı makalemize göz atabilirsiniz.

İstiridye Mantar Sote Tarifi

Malzemeler

1/2 kilogram

istiridye mantarı

(iri doğranmış)

2 yemek kaşığı

zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı 3 diş sarımsak (ezilmiş) 4 dal taze kekik 1 yemek kaşığı limon suyu 1 çay kaşığı pul biber (arzuya göre)

Nasıl Yapılır?

Geniş ve büyük bir tavayı ısıtın.

2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip, doğranmış mantarlar ile birlikte soteleyin.

Mantarlar suyunu salıp, tekrar çektikten sonra sarımsakları, limon suyunu da ekleyip 2 dakika ateşte çevirin.

Tuz,karabiber, pul biber ve taze kekiği de ekleyip karıştırın.

Son olarak terayağını ekleyip eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın.

Tavuklu İstiridye Mantarı Tarifi

Malzemeler

Yarım kg istiridye mantarı

200 gr tavuk göğsü

1 baş soğan

4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kekik

Yarım limon suyu

2 kaşık sirke

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

İlk olarak mantarları doğrayın.

Tavukları küçük küpler halinde doğayın ve tavukları yayvan tencereye alın.

Tavuklar suyunu çekince zeytinyağı, mantar ve soğanları ekleyin.

Biraz kavurun ve mantar suyunu bırakınca limon suyu, sirke, sarımsakları ve tuzu ilave edin.

Kısık ateşte mantarlar pişene kadar pişirin.

Mantarlar pişince maydanozu kekik ve karabiberi ekleyin.

Suyunu iyice çekince ocaktan alın.

Yumurtalı İstiridye Mantarı Tarifi

Malzemeler

Bir paket mantar

3 tane yumurta

1 tane soğan

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı maydanoz

Nasıl yapılır?

İlk olarak mantarları doğrayın.

Yumurtaları kırıp, çırpın ve içine tuz, karabiber ilave edin.

Maydanoz kullanıyorsanız iyice yıkadıktan sonra incecik kıyın.

Soğanı soyup, doğrayın.

Büyük bir tavaya sıvı yağı koyun ve soğanları atıp, kavurmaya başlayın.

Soğanları kavurduktan sonra mantarları ilave edin ve ikisini birden güzelce kavurmaya devam edin.

Mantarlar suyunu salıp çektikten sonra maydanozu ekleyin ve kavurmaya devam edin.

En son yumurtaları ekleyin. Sürekli karıştırarak yumurtaların da pişmesini sağlayın ve sıcak olarak servise sunun.

Fırında istiridye Mantarı

Malzemeler

1 kg Küçük Boy İstiridye Mantarı

Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ

Karabibe

Tuz

Nasıl yapılır?

İstiridye mantarını seçerken küçük ve genç olanlar seçin. Derin bir kap içerisinde yıkayın, suyu süzün, kağıt havlu ile kurutun.

Kuruttuktan sonra sıvı yağ, tuz ve karabiber ilave edilerek karıştırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek mantarları kağıda dizin. Tepsiyi fırına verin 220 derece 15-20 dakika kızarana kadar pişirin.Afiyet olsun...

Kaynak: AjansHaber