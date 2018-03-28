GetContact'a Soruşturma

Sosyal medya bir süredir GetContect uygulaması konuşuyor. Zira GetContect ile kullanıcılar başkalarının kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiğini görebiliyor. GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Gündem 28 Mart 2018 11:34 GetContact nasıl silinir?'Kim beni nasıl kaydetmiş?' merakına yenik düşüp GetContact uygulamasını indiren kullanıcılar, programı indirdikleri andan itibaren güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Ajanslar