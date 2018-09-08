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08 Eylül 2018 15:50 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 15:51

Gerginlik büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Birkaç gündür Irak'ın Basra kentinde göstericiler ve polisler arasında çıkan çatışmalarda tansiyon yükseliyor. Bu sabah havalimanına roket atılmıştı. Şimdi ise ordunun açıklamasına göre şehir çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gerginlik büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Birkaç gündür Irak'ın Basra kentinde göstericiler ve polisler arasında çıkan çatışmalarda tansiyon yükseliyor. Bu sabah havalimanına roket atılmıştı. Şimdi ise ordunun açıklamasına göre şehir çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ırak


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