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16 Mart 2018 16:15 | Son Güncelleme: 16 Mart 2018 16:45

Genelkurmay Başkanı AKAR: ''Afrin harekatı başarıyla devam ediyor''

Genelkurmay Başkanı AKAR: ''Afrin harekatı başarıyla devam ediyor, zeytin dalı harekatı kısa sürede hedefine ulaşacaktır.'' Detaylar geliyor..

Genelkurmay Başkanı AKAR: ''Afrin harekatı başarıyla devam ediyor''

Ajanshaber

Etiketler: hulisi akarafrin harekatı


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