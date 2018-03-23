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23 Mart 2018 10:21 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 11:20

Genelkurmay Çatı Davası

Orgeneral Akar, Genelkurmay "çatı" davasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi.

Genelkurmay Çatı Davası

Orgeneral Akar, Genelkurmay "çatı" davasında "katılan" sıfatıyla verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.

Etiketler: 15Temmuz


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