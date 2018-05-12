Gençlerbirliği'ne şok: Küme düştüler!

Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, İlhan Cavcav sezonunda Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

EN SON 1986'DA DÜŞMÜŞLERDİ

Ev sahibi Kasımpaşa sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bu skorun ardından Gençlerbirliği'nin küme düşmesi kesinleşti.

Başkent ekibi 1978'den itibaren İlhan Cavcav'ın başkanlığında Süper Lig'de sadece 1985-1986 yılında bir kez küme düşmüştü.

İLHAN CAVCAV SEZONUNDA VEDA ETTİLER

Kulüp, efsanevi başkanı İlhan Cavcav'ın vefat etmesinin ardından hemen sonra ligde tutunamadı ve İlhan Cavcav sezonunda bir alt lige düştü.

Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, 33. hafta itibariyle 30 puanda kaldı.

Kaynak: Ajanslar