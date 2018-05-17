Gençlerbirliği, Hikmet Karaman ile anlaşmak üzere!

Ümit Özat ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlüğe Hikmet Karaman’ı getirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de merhum başkanları İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon küme düşen Gençlerbirliği, yeniden ayağa kalkmak için işi sıkı tutuyor. Başkent ekibinin, Spor Toto 1. Lig'de Ç.Rize'de görevden ayrıldıktan sonra, bu sezon Alanyaspor'u sadece 6 maçlığına çalıştıran ve şu anda boşta olan Hikmet Karaman ile görüştüğü ortaya çıktı.

Kırmızı-siyahlılar, 29 yıl sonra ligden düştükten sonra teknik direktör Ümit Özat'la yollarını ayırmıştı. 1998'de teknik direktörlüğe başlayan Karaman, daha önce Gençlerbirliği'ni hiç çalıştırmadı.

Kaynak: ajanslar