Gençler 'Genç Türkiye Zirvesi'nde buluştu

Altıncı kez düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi yoğun katılımla başladı. Bu yıl ‘Yerli ve Milli’ temasıyla düzenlenen zirve kapsamında, ülkemizin dört bir yanından gelen gençler farklı sektörlerdeki profesyoneller ile buluşuyor.

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik organizasyonlarından biri olan Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl 6. kez düzenleniyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 26-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşen zirveye, ülkemizin 81 ilinden ve 184 üniversiteden gelen gençler katılıyor. 2013 yılından bu yana liderlik, inovasyon, girişimcilik, dijital dönüşüm ve bilgi toplumu temalarıyla düzenlenen ve bir klasik haline gelen Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl “Büyümek İçin Milli Gelişmek İçin Yerli!” sloganıyla gençlerin fikirlerine ve hayallerine ışık tutuyor.



Zirvenin açılış konuşmasını yapan Genç Türkiye Zirvesi Başkanı Muhammed Attila Sevim, 2013'ten itibaren her yıl dünya başkenti İstanbul'da Türkiye’nin 81 ilinden seçilmiş, stratejik, vizyon sahibi binlerce genci bir araya getirdiklerini belirtti. Sevim, "Her yıl 10 binlerce başvuru aldık. Her yıl onlarca konuşmacıyı ağırladık. İlk günden bugüne milyonlarca insana bu vesile ile temas ettik. Genç Türkiye Zirvesi konuşmacı kalitesi, katılımcı çeşitliliği ve kalitesi ile Türkiye'nin en prestijli gençlik platformudur" diye konuştu.



Zirve Başkanı Sevim: "50 yılın en şanslı ülkesi Türkiye"



Bu yıl "Büyümek İçin Milli, Gelişmek İçin Yerli" temasını tercih ettiklerini aktaran Sevim şunları söyledi; "Dünya değişiyor, bilim ve teknoloji dur durak bilmiyor. Bundan 20 yıl önce sadece kuşaklar arasında farklar vardı. Bugün ise aynı yaş grubundan insanlar arasında ciddi fark olabiliyor. Bu dönüşüm ve değişim hızı biz gençlere yepyeni fırsatlar doğuruyor. Şunu açıkça söyleyebilirim; önümüzdeki 50 yılın en şanslı ülkesi Türkiye. Çünkü çok değerli ve başarılı bir gençliğe sahiptir. Türkiye ve Türk İnsanı dünya üzerindeki mazlumların ve gariplerin umududur. Küresel bir vizyon ve strateji ile gün yenilenme günüdür. Küresel güç olmak ve stratejik rekabet üstünlüğünü sağlamak ancak gençlik ile mümkündür. Biz gençlerin üzerine düşen en önemli görev ise girişimci olmaktır. Girişim sadece şirket kurmak değildir, Girişim hayal etmektir. Hepimiz kurduğumuz hayaller için buradayız. Bir zirve organize etmek, başkan olmak, spor bakanı olmak, CEO olmak, güzel insan olmak, hepimizin hayalleri var.” Türkiye'nin küresel rekabetle geri kalmayacak kadar güçlü ve köklü bir ülke olduğunu belirten Sevim, "Türkiye ve Türk İnsanı dünya üzerindeki mazlumların ve gariplerin umududur" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Bak gençlere seslendi: “Hayallerinizin peşinden koşun”



Genç Türkiye Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerden hayallerinin peşinden koşmalarını istedi. Hem spor hem de siyasette birçok mevkide bulunduğunu belirten Bakan Bak, “Mücadele etmek zorundayız. Gençler hiçbir şey imkansız değil, çok çalışacaksınız. Bunun yanında sosyal olacaksınız, paylaşacaksınız. İnsanlarla dost olacaksınız. Bilginizi ve sevginizi paylaşacaksınız. Ülkenizi seveceksiniz. Bunlar önemli. Çünkü bu coğrafyada bizim değerlerimiz bin yıldır var. O yüzden işinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Bunu yapmak için çok çalışmak gerekir. Bir de içinizde vicdan olacak. İnsanlara sevginizi göstereceksiniz, büyüklerinize saygılı olacaksınız. Ülkemizin böyle gençlere ihtiyacı var. Gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Hayallerinizi asla terk etmeyin, hayallerinizin peşinden koşun. Girişimci bir ruhunuz olsun” diye konuştu.



İTÜ Rektörü Karaca: “Sürekli yeni projeler üretiyoruz"



Zirvenin stratejik ortakları arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yaptığı konuşmada yerli ve milli temasıyla gerçekleyen zirvenin gençlerin fikirlerine, hayallerine ve ülkenin geleceğine ışık tuttuğunun altını çizdi. Karaca, "Tarihi boyunca yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısıyla hep ilkleri yapan İTÜ, bilim insanlarının, öğrencilerin ve girişimcilerinin hayallerini gerçekleştiriyor. 2023 yılı vizyonumuzda, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini daha güçlü hale getirebilmek için sürekli yeni projeler üretiyoruz" dedi.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Yılmaz: “Nitelikli insan gücünü gençler oluşturacak”



Yaptığı konuşmada dünyada küresel rekabet düzeyinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Rekabetin temeli de giderek bilginin üretilmesine doğru kaymaktadır. Yani milli olmanın temeli saydığımız fikrin sahibi olan gençler; dışa bağımlılığı azaltmaktan, ihracatı ve istihdamı arttırmaya çeşitli makro etkileriyle ulusal rekabet stratejisi millileşme ve bununla ilgili gündeme alınan milli enerjiden madene, insansız hava araçlarından gemi ve otomobile tüm mega yatırımlar hepimizin canı gönülden gururlandırıyor" diye konuştu.

Yılmaz, milli ve yerlinin itici gücü olan inovasyonun temeli nitelikli insan gücünün gençlerin oluşturacağını sözlerine ekledi.



TİM Başkanı Büyükekşi: “Hedefimiz nesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek”



Zirvenin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılı hedeflerine ulaşmada milli ve yerli üretimi çok önemli olduğunun altını çizdi. Büyükekşi, "Bu hedeflere ulaşabilmemiz için gençlerimizin önemli rol oynaması gerekiyor. Yeni nesillerin içinde olmadığı her oluşum en fazla bir ömür sürebilir. Amacımız, gayemiz, hedefimiz nesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek. Bununiçin siz gençlere inancımız tam" dedi. Büyükekşi, bu yola, gençlere çok daha müreffeh, çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çıktıklarını belirterek şunları söyledi; “TİM olarak gençlerimizi girişimci olmaya,tasarımlar yapmaya, proje üretmeye yönlendiriyoruz. Gençlerimizdeki potansiyeli açığa çıkarmak için Ar-Ge proje pazarları ve tasarım yarışmaları düzenliyoruz. İnovasyon ve girişimcilik haftaları gerçekleştiriyoruz” dedi.