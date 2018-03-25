Genç Yönetici Okulu başladı

Erzurum'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciğinin, Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde başlattığı Genç Yönetici Okulunun (GYO) ilk dersinin, "Türkiye'nin seçilmiş en genç belediye başkanı" olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile başladığı bildirildi.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla eğitime başlayan Genç Yönetici Okulunda, kamuoyunun yakından tanıdığı öncü isimlerin gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini aktaracağı belirtildi.

Açıklamada, programla gençlerin iş dünyasını tanıması, yöneticilik ve liderlik vasfına ulaşmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜGVA İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar, 7 aylık görev sürecinde 213 program, kurs ve faaliyet düzenlediklerini kaydetti.

Genç Yönetici Okulunun, 22 ile 35 yaş aralığındaki, kendi işinde çalışan veya üniversite son sınıfta olan, iş hayatında aktif gençlere, herhangi bir yerde teorik veya kitaplarda bulamayacakları çok kıymetli katılımcıların bilgisini, birikimini aktarması için oluşturulduğuna dikkati çeken Gülakar, "Bu okulun sonunda katılımcılar kitaplarda bulamayacakları, tamamen saf bilgiden, tecrübeden, birikimden oluşan ve bunların aktarılmasıyla birlikte ortaya çıkacak önemli bir tecrübeyi edinmiş olacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TÜGVA Genel Merkez Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü Teşkilat Başkanı Enes Seba ise Türkiye olarak medeniyeti yeniden ihya ve inşa edecek nesiller yetiştirmek, gençliğin başıboş geleceğini inanmışlık ve azim içerisinde genç tanımını değiştirmek için yola çıktıklarını belirterek, Genç Yönetici Okulunun, değerli hocaların katılımlarıyla alanlarında uzmanlaşmış kıymetli yöneticilerin gençlere bilgi ve birikimlerini aktardıkları eğitim programı olacağını vurguladı.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan da gençliğin Türkiye'de çok ciddi anlamda söz sahibi olması gerektiğine dikkati çekti.

Gençliğin vermiş olduğu enerjinin her alanda ülkenin gelişimine katkı sağlaması gerektiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"TÜGVA, bu enerjinin Türkiye'nin gelişimine katkı sağlaması için çok güzel organizasyonlar ve çalışmalar yürütüyor. Dava şuuruyla ve bilinciyle hareket ediyorlar. Bu anlamda biz de her zaman yanlarındayız. Yetişen gençliğin Mehmet Akif Ersoy'un tarif ettiği gençlikle bir bağlantı kurması ve o şuura sahip olması için elimizden gelen çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Bizler Türkiye'nin hangi zor süreçlerden geçip bu noktalara ulaştığın biliyoruz, fakat bunun farkında olmayan gençlerimiz olabilir. Bu kapsamda yapacağımız çalışmalarda farkındalığın oluşması ve gençlerimize bu bilgilerin aktarılması noktasında önemli gayretler sarf etmeliyiz."