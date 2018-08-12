Genç kızın hayatı oltayla kurtuldu

İstanbul'da ailesiyle tartıştığı iddia edilen genç bir kız, denize atladı. Vatandaşların son anda fark ettiği bu genç kız, hem olta uzatılarak hem de bir vatandaşın ters bir şekilde denize uzanmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 08.15 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’a gelerek teyzesinde kalmaya başlayan Şeyma I.’yı (27) annesi aradı. Telefonda bir süre annesiyle konuşan genç kız, kendisiyle bir araya gelmediğini söyledi. Ancak telefonda annesiyle tartışan genç kız, bir süre sonra vatandaşların gözü önünde denize atladı. Genç kızın denize atladığını gören vatandaşlar koşarak olay yerine geldi.

GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların kızı kurtarmak için koştukları esnada sahilde balık tutan vatandaşlar da durumu fark etti. Bir vatandaş kızı kurtarmak için olta uzatırken, bir diğeri ise ters bir şekilde denize uzandı. Genç kız vatandaşların çabasıyla kısa sürede kurtarıldı. Sahildeki banklara oturtulan ve titrediği görülen genç kızın üstüne ise battaniye örtüldü. Çevredeki vatandaşların konuşarak ikna etmeye ve sakinleştirmeye çalıştığı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''OLTAYI ÇEVİRİP TUTTURDUM''

Olayı gören vatandaşlar, "Oltayı atmış bekliyordum. Denizde bir siyahlık gördüm, bana yüzme bilmiyorum deyince oltayı çevirip tutturdum. Sonra bağırdım arkadaşlar geldi. Annesiyle arası açılmış, bir araya gelmiyormuş. Bir vatandaş uzandı onu bacaklarından tuttuk, sonra kızı dışarıya çıkarttık. Allah'tan ters akıntı vardı, normal akıntı olsaydı tutamazdık" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar