Gemlik'te denizde ceset bulundu

Bursa'nın Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde deniz üzerinde bir vatandaşın cansız bedeni bulundu. Çevrede bu cesedi görenler hemen ekiplere haber verdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde denizde yüz üstü yatan bir şahıs gördüklerini ifade eden çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılırken sağlık ekipleri öldüğünü belirlediği şahsı cenaze aracıyla Gemlik Devlet hastanesi morguna kaldırdı.

Bulunan cesedin kimlik tespit ve olayın nedeniyle alakalı soruşturma Gemlik Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.

Kaynak: Ajanslar