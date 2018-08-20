Gemiden düşen kadın 10 saat sonra kurtarıldı!

Seyahat gemisinden Adriyatik Denizi'ne düşen İngiliz Longstaff, gece boyunca soğuğu düşünmemek için şarkı söyleyerek hayatta kaldığını belirtti.

The Sun'ın haberine göre, Norwegian Cruise Line gemisiyle Hırvatistan'dan İtalya'ya seyahat eden 46 yaşındaki Longstaff, cumartesi gecesi Hırvatistan'ın 60 mil açığında gemiden düştü.

10 SAAT BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ



Gece boyunca denizde kurtarılmayı bekleyen kadın sabah 09.45'te Hırvat sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının düştüğü yer Hırvatistan Deniz, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı tarafından güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Longstaff, "Hayatta kaldığım için çok şanslıyım. Bütün gece soğuğu düşünmemek ve uyumamak için şarkı söyledim ve yoga yaptım. Beni kurtardıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Derhal hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Ajanslar