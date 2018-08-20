Geliri PKK'ya gidecek 18 bin paket kaçak sigara yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis’e bağlı Uzunlu köyünde bir aracı durdurdu. Yaptıkları arama sonucunda 18 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis’e bağlı Uzunlu köyünde bir aracı durdurdu. Yaptıkları arama sonucunda 18 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

18 BİN PAKET KAÇAK SİGARA



Araçta yapılan aramada gümrüğü kaçağı 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 2 kişi gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.

BAKAN UYARMIŞTI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni'ne katıldı.

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ve terör ticaretinin doğrudan merkezinde olan bir coğrafi konumda bulunmasının talihsizlik olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK UYUŞTURUCUDAN 1,5 MİLYAR DOLAR KAZANDI"

"Özellikle uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olarak tahmin edildiğini çeşitli vesilelerle ifade etmiştim.

"KAÇAK SİGARA DİREKT TERÖRE GİDİYOR"

Sadece uyuşturucu ticaretini düşünmeyin, aynı zamanda ülkemize giren kaçak sigaraların da PKK'nın elinden geçtiğini en önemli veri olarak elimizde tutmak durumundayız. Türkiye'den alınan kaçak bir dal sigara direkt terör örgütlerinin finansmanına ve onların değirmenine ciddi bir şekilde katkı sağlamaktadır.

Kaynak: Ajanslar