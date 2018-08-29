Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sahte e-posta uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, başkanlığın adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak gönderilen e-postalar ile sahte internet adreslerine yönlendirilerek mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ UYARI

Kurumla ilgili her türlü işlemin "www.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi iadesi ve borç tutarlarının belirtildiği elektronik postaları dikkate almayınız. GİB vergi iadesi işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunmamaktadır. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önemlidir."

Kaynak: Ajanslar