Gelinim Mutfakta’da Özlem ve Nurten ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta’da Özlem ve Nurten ayrıldı mı sorusu yarışma programının izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Özlem ve Nurten neden ayrıldı sorusu ile ilgili detaylar haberimizde.

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yaşanan olaylar izleyicileri şok etti. Programın dikkat çeken gelin kaynana adaylarında Özlem ve Nurten'in kararı herkesi şaşırttı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Gelinim Mutfakta’da Özlem ve Nurten ayrıldı mısorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Gelinim Mutfakta’da Özlem ve Nurten neden ayrıldı sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA NURTEN VE ÖZLEM AYRILDI MI?

17 Ağustos'ta elenen isim Betül oldu. Nurten Hanım ve gelin Özlem yarışmadan kendi istekleri ile yarışmadan ayrıldılar. Ailevi nedenlerle ayrıldıklarını belirttiler.

17 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta izleyici karşısına haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında çıkıyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu?

Hafta finalinde Özlem ve Ezgi arasında ipler geriliyor. Özlem'in, programa gelen gelin ve kaynanalardan en çok sevmedikleri kişiler olarak kendilerini söylemesine sinirlenen Ezgi tartışmanın hararetini yükseltiyor. Nurten Hanım, yarışma ile ilgili önemli bir karar alıyor.

Gelinim Mutfakta yarışma konusu

Fatih Ürek'in sunumu ile haftaiçi her gün 15:45'te izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.