Gelinim Mutfakta'da Cansu'ya ne oldu? Ayrıldı mı ve doğum mu yaptı?

Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı programda yaşanan olaylar izleyicileri şok etti. Programı merakla beklenen izleyiciler Cansu'ya ne olduğunu merak etmeye başladı. İzleyiciler internette konuyla ilgili araştırma yapıp bilgi edinmek istiyor. Gelinim Mutfakta'da Cansu'ya ne oldu sorusu izleyiciler tarafından merak edilen soruların başında geliyor. Gelinim Mutfakta'da Cansu ayrıldı mı ve Cansu doğum mu yaptı sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA CANSU'YA NE OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta izleyiciler tarafından büyük bir merakla izleniyor. Gelinim Mutfakta Cansu'ya ne olduğu hakkında birçok kişi bilgi edinmek istiyor. Herkes Cansu'ya ne olduğunu araştırmaya başladı. Gelinim Mutfakta'da Cansu'ya ne oldu sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. Fragmanda ambulansın görülmesi ile izleyiciler neler olduğunu araştırmaya başladı. İzleyiciler neler olduğunu ve Cansu'nun doğum yapıp yapmadığını merak ediyor.



GELİNİM MUTFAKTA CANSU KİMDİR?

Cansu ile kaynanası Sevgül hanım, yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine gelmişti. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Yarışmacının doğuma sadece 1 ay kala programa tekrar katılması ise eleştiri konusu olmuştu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylemişti.



GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMA KONUSU

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 15:45'de yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA 101. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nurten-Özlem Argün, Fatma-Emine Karul, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Kamile-Selen Özelkara çiftleri "Taze Fasulye Diplemesi” için yarıştılar. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor. Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta.

Kaynak: AjansHaber