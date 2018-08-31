Gelinim Mutfakta 31 Ağustos haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisiyle elenen gelin ve kayın valide belli olacak. Gelinim Mutfakta'da Ayşenur'un, Ezgi ve Emine ile olan gerginliği devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da Ayşenur'un, Ezgi ve Emine ile olan gerginliği devam ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 31 Ağustos 120. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA (31 AĞUSTOS) KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta izleyici karşısına haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında çıkıyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor. 31 Ağustos'ta elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 AĞUSTOS)

31 Ağustos tarihi itibariyle Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün saat 12.15'te yayınlanan Gelinim Mutfakta programı yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çıktı. Gelinim Mutfakta 121. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizlere bilgi vereceğiz.