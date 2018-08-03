Gelinim Mutfakta Cansu'nun bebeği doğdu

Gelinim Mutfakta'nın 2 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmanın başarılı isimlerinden Cansu'nun doğum sancıları başlamış, hem ekran başındakiler hem de diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşamıştı.

Gelinim Mutfakta'nın 2 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmanın başarılı isimlerinden Cansu'nun doğum sancıları başlamış, hem ekran başındakiler hem de diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Gelinim Mutfakta son bölümünde Cansu'nun ambulansla hastaneye götürülme görüntülerine tanık olan izleyicilerin ‘doğurdu mu?’ sorularına yanıt sosyal medyadan geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Cansu'nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor

Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde tarihe geçecek bir olay yaşandı. Doğacak olan bebeği şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri dönen Cansu’nun doğum sancısı tuttu. Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans çizen Cansu’un sancısının yoğunlaşması üzerine başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı, Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, hastaneye kaldırıldı. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar.

DOĞURDU

Program devam etti ancak herkesin aklında aynı soru vardı: Cansu Şöhret doğum mu yaptı. Cansu Şöhret hayranlarına sevindiren haber ise sosyal medyadan geldi. Paylaşılan görüntülerde Cansu ‘nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor. Yeni annenin bebeğinin cinsiyeti ise; kız! Cansu'nun doğum sonrası görüntüleri Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde de paylaşılacak.



YERLERİNİ KİM GELECEK?

Öte yandan Cansu ve Sevgül Hanımın yarışmadan çıkması ile yerlerine yarışmaya yeni bir gelin-kaynana ekibi gelecek. Nurten Hanım, yeni gelen çift ile ilgili büyük şok yaşayacak.

Kaynak: ajanslar