Gelin baba evinden vinçle çıkarıldı!

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir gelin ve damat, damadın babasının yaptığı sürprizle 4'üncü kattaki evinin balkonundan vinç yardımıyla indirildi.

Torbalı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde, bugün evlenen Melda Ülker ile Cihan Gül, damadın babası Ayhan Gül’ün fikri olan vinç yardımıyla, kız evinin balkonundan aşağıya inerek nikah salonuna gitti.

"BİRAZ KORKTUK, BİRAZ EĞLENDİK"



Damat Cihan Gül, "Babamın yaptığı bir sürpriz sonucu bizim de haberimiz olmadan vinçle balkondan kız aldık. Biraz korktuk, biraz eğlendik. Anımız oldu." derken, gelin Melda Ülker, "Yükseklik korkum vardı. Bize de sürpriz oldu." dedi.

Kaynak: Ajanslar