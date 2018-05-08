CHP'de yeni hitap dönemi: 'Gel buraya Muharrem'den sonra 'Gel buraya Gülsüm'!

Muharrem İnce, partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret edip mozaleye çelenk bıraktı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret edip mozaleye çelenk bıraktı. İnce, mozalenin başında ellerini açarak dua okudu.

Ardından anı fotoğrafı çekimi için dışarıya çıkıldı. Burada İnce, “Gülsüm yanıma gel” diyerek İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan’ı yanına çağırdı.

GEL BURAYA MUHARREM

Çatı aday formülü çöken Kılıçdaroğlu, partideki rakibi Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına aday göstermiş, CHP genel başkanının, “Eski öğretmen, yeni politikacı, Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya!” diyerek, küçümseyici takdimi tüm kamuoyu tarafından eleştirilmiş ama ne İnce ne Kılıçdaroğlu bu durumdan rahatsız olmamıştı.

Kaynak: ajanslar