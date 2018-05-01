Geçmişten Günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin 27 Başbakanı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kuruluşundan günümüze kadar göreve gelmiş olan 27 başbakanı ve görev sürelerini haberimizde bulabilirsiniz.
1-İSMET İNÖNÜ
Doğum yeri: İzmir
Doğum tarih: 24 Eylül 1884
Başbakanlık yaptığı tarihler: 1 Kasım 1923 - 22 Kasım 1924 (1 ve 2. Hükümet)
4 Mart 1925 - 25 Ekim 1937 (4,5,6,7,8. Hükümet)
20 Kasım 1961 - 20 Şubat 1965 (26,27,28. Hükümet) tarihleri arasında başbakanlık yapmıştır.
Cumhuriyet döneminde görev yapan ilk Başbakan İsmet İnönü.3 dönem başbakanlık yapmış, bu görevi 16 yıl 4 ay sürdürerek Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun görev yapan başbakanıdır.Ayrıca Cumhuriyet tarihinin 2. Cumhurbaşkanlığı görevini de icra etmiştir.Kendisiyle ilgili söylenen “kafasının içinde kırk tilki dolaşır, kırkının da kuyruğu birbirine değmez” deyimiyle hatırlanır.
2-ALİ FETHİ OKYAY
Doğum yeri: Makedonya - Pirlepe
Doğum tarihi: 29 Nisan 1880
Başbakanlık Yaptığı tarihler: 22 Kasım 1924 - 3 Mart 1925 (3. Hükümet)
Türkiye’nin 2. Başbakanıdır.22 Kasım 1924 ve 3 Mart 1925 tarihleri arasında kısa süreliğine başbakanlık yapmıştır.
3-MAHMUT CELÂL BAYAR
Doğum yeri: Bursa - Gemlik
Doğum tarihi: 16 Mayıs 1883
Başbakanlık yaptığı tarihler: 25 Ekim 1937 - 25 Ocak 1939 (9 ve 10. Hükümet)
1937 ve 1939 tarihleri arasında Başbakanlık görevi yapmış ve aynı zamanda Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanlığını yapmıştır.Celal Bayar, Galip Hoca takma adıyla Milli Mücadele yıllarında köy imamı kılığında köyleri dolaşarak işgale karşı propaganda yapmıştır.
4-REFİK İBRAHİM SAYDAM
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 8 Eylül 1881
Başbakanlık yaptığı tarihler : 25 Ocak 1939 - 8 temmuz 1942 (11 ve 12. Hükümet)
1939-1942 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. I. Dünya Savaşı boyunca Kolera hastalığını önleyici çalışmalar yapmış, ordu için aşı ve serum üretmiş bir doktordur aynı zamanda.
5-ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
Doğum yeri: İzmir - Ödemiş
Doğum tarihi : 1887
Başbakanlık yaptığı tarihler : 9 Temmuz 1942 - 7 Ağustos 1946 (13 ve 14. Hükümet)
Fenerbahçe Spor Kulübünden tanıdığımız bir liderdir.1942 ve 1946 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.Bunun yanı sıra çeşitli bakanlıklarda da görev yapmıştır.
6-MEHMET RECEP PEKER
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 5 Şubat 1889
Başbakanlık yaptığı tarihler : 7 Ağustos 1946 - 10 Eylül 1947 (15. Hükümet)
Çok partili dönemin ilk hükümetini kurmuş, 1946 ve 1947 yılları arasında görev yapmıştır.
7-HASAN HÜSNÜ SAKA
Doğum yeri: Trabzon
Doğum tarihi : 1886
Başbakanlık yaptığı tarihler : 10 Eylül 1947 - 16 Ocak 1949 (16 ve 17. Hükümet)
1947 ve 1949 yılları arasında görev yapan başbakandır.
8-MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Doğum yeri: Erzincan - Kemaliye
Doğum tarihi: 1883
Başbakanlık yaptığı tarihler: 16 Ocak 1949 - 22 Mayıs 1950 (18. Hükümet)
Tarihçi olan Günaltay, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Başbakanıdır.1949 ve 1950 yılları arasında görev yapmıştır.
9-ALİ ADNAN ERTEKİN MENDERES
Doğum yeri: Aydın
Doğum tarihi : 1889
Başbakanlık yaptığı tarihler: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960 (19,20,21,22,23. Hükümet)
Türkiye’nin iz bırakan başbakanlarından biridir.1950 ve 1960 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.27 Mayıs 1960 yılında Türkiye’de yapılan darbe sonucu, iki bakan arkadaşı Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile birlikte Yassıada’da idam edilmişlerdir.
10-CEMAL GÜRSEL
Doğum yeri: Erzurum
Doğum tarihi: 1895
Başbakanlık yaptığı tarihler: 27 Mayıs 1960 - 27 Ekim 1961 (24 ve 25. Hükümet)
27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Milli Birlik Komitesi başkanlığı yapmış,1960 ve 1961 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
11-SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ
Doğum yeri: Şam
Doğum tarihi: 1903
Başbakanlık yaptığı tarihler: 20 Şubat 1965 - 27 Ekim 1965
1965 Yılında başbakanlık görevi yapmıştır.
12-SÜLEYMAN DEMİREL
Doğum yeri: Isparta - Atabey
Doğum tarihi: 1 Kasım 1924
Başbakanlık yaptığı tarihler: 27 Ekim 1965 - 26 Mart 1971 (30,31,32. Hükümet)
31 Mart 1975 - 21 Haziran 1977 ( 39. Hükümet)
21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978 (41. Hükümet)
12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980 (43. Hükümet
“Ben sizin babanızım” sloganı ve fötr şapkasıyla gözümün önüne gelen Cumhuriyet tarihinin 10 yıl 5 aylık süre ile İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra en uzun dönem başbakanlık yapmış siyasetçidir.1946 yılından sonra 7 hükümet kurmuş ve askeri darbelerle görevinden ayrılmak zorunda kalan siyasetçidir.
13-İSMAİL NİHAT ERİM
Doğum yeri: Kocaeli - Kandıra
Doğum tarihi: 1912
Başbakanlık yaptığı tarihler: 26 Mart 1961 - 22 Mayıs 1972 (33 ve 34. Hükümet)
1971-1972 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
14-FERİT SADİ MELEN
Doğum yeri: Van
Doğum tarihi : 1906
Başbakanlık yaptığı tarihler : 22 Mayıs 1972 - 15 Nisan 1973 (35. Hükümet)
1972-1973 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
15-MEHMET NAİM TALU
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi : 1919
Başbakanlık yaptığı tarihler : 15 Nisan 1973 - 26 Ocak 1974 (36. Hükümet)
1973-1974 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
16-MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi : 28 Mayıs 1925
Başbakanlık yaptığı tarihler: 26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974 (37. Hükümet)
21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977 (40. Hükümet)
5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979 (42. Hükümet)
11 Ocak 1999 - 18 Kasım 2002 (56 ve 57. Hükümet)
1974, 1977, 1978 – 1979, 1999 – 2003 Yıllarında başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda kendisine takılan “Karaoğlan” lakabıyla, şiirleriyle, Kıbrıs Barış Harekâtı ve mavi gömleğiyle gönüllerde yer etmiş bir siyasetçidir.
17-MAHMUT SADİ IRMAK
Doğum yeri: Konya - Seydişehir
Doğum tarihi : 15 Mayıs 1904
Başbakanlık yaptığı tarihler: 17 Kasım 1974 - 31 Mart 1975 (38. Hükümet
1974-1975 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
18-SAİM BÜLENT ULUSU
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi :1921
Başbakanlık yaptığı tarihler: 21 Eylül 1980 - 13 Aralık 1983 (44. Hükümet)
1980-1983 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
19-TURGUT ÖZAL
Doğum yeri: Malatya
Doğum tarihi: 13 Ekim 1927
Başbakanlık yaptığı tarihler: 13 Aralık 1983 - 31 Ekim 1989 (45 ve 46. Hükümet)
1983-1989 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. “Semra Hanım, hadi bir kaset koy da şöyle neşelenelim” sözüyle Fatih Köprüsü üzerinden eşi Semra Özal’la geçişini unutmadığımız, ölümüyle de Türk siyasi tarihinin esrarengiz ölümleri arasında yerini alan başbakanımızdı Turgut Özal.
20-YILDIRIM AKBULUT
Doğum yeri: Erzincan
Doğum tarihi : 1935
Başbakanlık yaptığı tarihler: 9 Kasım 1989 - 23 Haziran 1991 (47. Hükümet)
1989-1991 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Türk politika tarihinin en renkli simalarından olan Yıldırım Akbulut, kendine ithaf edilen fıkralarla bir nesil tarafından hep tebessümle anılan bir siyasetçiydi.
21-AHMET MESUT YILMAZ
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 6 Kasım 1947
Başbakanlık yaptığı tarihler: 23 Haziran 1991 - 20 Kasım 1991 (48. Hükümet)
6 Mart 1996 - 28 Haziran 1996 (53. Hükümet)
30 Haziran 1997 - 11 Ocak 1999 (55. Hükümet)
1991,1996, 1997-1998 Yıllarında başbakanlık yapmıştır. Duraksamalı, ağır ve bol “ııı”lı konuşmasıyla akıllarda yer etmiştir,
22-TANSU ÇİLLER
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 23 Ekim 1944
Başbakanlık yaptığı tarihler: 25 Haziran 1993 - 5 Ekim 1995 (50. Hükümet)
5 Ekim 1995 - 30 Ekim 1995 (51.Hükümet)
30 Ekim 1995 - 6 Mart 1996 (52. Hükümet)
1993-1996 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek “KADIN” başbakanı olan Tansu Çiller de icraatlarından daha çok yaptığı gaflarla zihinlerde yer etmiştir.
23-NECMETTİN ERBAKAN
Doğum yeri: Sinop
Doğum tarihi: 29 Ekim 1926
Başbakanlık yaptığı tarihler: 28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997 (54. Hükümet)
1996-1997 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. “Mücahit” lakabıyla tanınan Türk siyasi hayatının en renkli simalarındandı.
24-ABDULLAH GÜL
Doğum yeri: Kayseri
Doğum tarihi: 29 Ekim 1950
Başbakanlık yaptığı tarihler: 18 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 (58. Hükümet)
2002-2003 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır2002-2003 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
25-RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi : 26 şubat 1954
Başbakanlık yaptığı tarihler:14 Mart 2003 - 29 Ağustos 2007 (59. Hükümet)
2003-2014 yılları arasında 11 yıl Başbakanlık yaparak İsmet İnönü’den sonra bu alanda rekoru elinde bulundurmaktadır.
26-AHMET DAVUTOĞLU
Doğum yeri: Taşkent, Konya
Doğum tarihi: 26 şubat 1959
Ağustos 2014’te geldiği görevini 2016’da bıraktı.
27- BİNALİ YILDIRIM
Doğum yeri: Erzincan
Doğum tarihi: 20 aralık 1955
22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016'da ise 65. Türkiye Hükümeti'ni kurarak başbakan oldu.