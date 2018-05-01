Geçmişten Günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin 27 Başbakanı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kuruluşundan günümüze kadar göreve gelmiş olan 27 başbakanı ve görev sürelerini haberimizde bulabilirsiniz.

1-İSMET İNÖNÜ

Doğum yeri: İzmir

Doğum tarih: 24 Eylül 1884

Başbakanlık yaptığı tarihler: 1 Kasım 1923 - 22 Kasım 1924 (1 ve 2. Hükümet)

4 Mart 1925 - 25 Ekim 1937 (4,5,6,7,8. Hükümet)

20 Kasım 1961 - 20 Şubat 1965 (26,27,28. Hükümet) tarihleri arasında başbakanlık yapmıştır.

Cumhuriyet döneminde görev yapan ilk Başbakan İsmet İnönü.3 dönem başbakanlık yapmış, bu görevi 16 yıl 4 ay sürdürerek Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun görev yapan başbakanıdır.Ayrıca Cumhuriyet tarihinin 2. Cumhurbaşkanlığı görevini de icra etmiştir.Kendisiyle ilgili söylenen “kafasının içinde kırk tilki dolaşır, kırkının da kuyruğu birbirine değmez” deyimiyle hatırlanır.

2-ALİ FETHİ OKYAY

Doğum yeri: Makedonya - Pirlepe

Doğum tarihi: 29 Nisan 1880

Başbakanlık Yaptığı tarihler: 22 Kasım 1924 - 3 Mart 1925 (3. Hükümet)

Türkiye’nin 2. Başbakanıdır.22 Kasım 1924 ve 3 Mart 1925 tarihleri arasında kısa süreliğine başbakanlık yapmıştır.

3-MAHMUT CELÂL BAYAR

Doğum yeri: Bursa - Gemlik

Doğum tarihi: 16 Mayıs 1883

Başbakanlık yaptığı tarihler: 25 Ekim 1937 - 25 Ocak 1939 (9 ve 10. Hükümet)

1937 ve 1939 tarihleri arasında Başbakanlık görevi yapmış ve aynı zamanda Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanlığını yapmıştır.Celal Bayar, Galip Hoca takma adıyla Milli Mücadele yıllarında köy imamı kılığında köyleri dolaşarak işgale karşı propaganda yapmıştır.

4-REFİK İBRAHİM SAYDAM



Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi: 8 Eylül 1881

Başbakanlık yaptığı tarihler : 25 Ocak 1939 - 8 temmuz 1942 (11 ve 12. Hükümet)

1939-1942 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. I. Dünya Savaşı boyunca Kolera hastalığını önleyici çalışmalar yapmış, ordu için aşı ve serum üretmiş bir doktordur aynı zamanda.

5-ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

Doğum yeri: İzmir - Ödemiş

Doğum tarihi : 1887

Başbakanlık yaptığı tarihler : 9 Temmuz 1942 - 7 Ağustos 1946 (13 ve 14. Hükümet)

Fenerbahçe Spor Kulübünden tanıdığımız bir liderdir.1942 ve 1946 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.Bunun yanı sıra çeşitli bakanlıklarda da görev yapmıştır.

6-MEHMET RECEP PEKER

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi: 5 Şubat 1889

Başbakanlık yaptığı tarihler : 7 Ağustos 1946 - 10 Eylül 1947 (15. Hükümet)

Çok partili dönemin ilk hükümetini kurmuş, 1946 ve 1947 yılları arasında görev yapmıştır.

7-HASAN HÜSNÜ SAKA

Doğum yeri: Trabzon

Doğum tarihi : 1886

Başbakanlık yaptığı tarihler : 10 Eylül 1947 - 16 Ocak 1949 (16 ve 17. Hükümet)

1947 ve 1949 yılları arasında görev yapan başbakandır.

8-MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Doğum yeri: Erzincan - Kemaliye

Doğum tarihi: 1883

Başbakanlık yaptığı tarihler: 16 Ocak 1949 - 22 Mayıs 1950 (18. Hükümet)

Tarihçi olan Günaltay, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Başbakanıdır.1949 ve 1950 yılları arasında görev yapmıştır.

9-ALİ ADNAN ERTEKİN MENDERES

Doğum yeri: Aydın

Doğum tarihi : 1889

Başbakanlık yaptığı tarihler: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960 (19,20,21,22,23. Hükümet)

Türkiye’nin iz bırakan başbakanlarından biridir.1950 ve 1960 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.27 Mayıs 1960 yılında Türkiye’de yapılan darbe sonucu, iki bakan arkadaşı Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile birlikte Yassıada’da idam edilmişlerdir.

10-CEMAL GÜRSEL

Doğum yeri: Erzurum

Doğum tarihi: 1895

Başbakanlık yaptığı tarihler: 27 Mayıs 1960 - 27 Ekim 1961 (24 ve 25. Hükümet)

27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Milli Birlik Komitesi başkanlığı yapmış,1960 ve 1961 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

11-SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ



Doğum yeri: Şam

Doğum tarihi: 1903

Başbakanlık yaptığı tarihler: 20 Şubat 1965 - 27 Ekim 1965

1965 Yılında başbakanlık görevi yapmıştır.

12-SÜLEYMAN DEMİREL

Doğum yeri: Isparta - Atabey

Doğum tarihi: 1 Kasım 1924

Başbakanlık yaptığı tarihler: 27 Ekim 1965 - 26 Mart 1971 (30,31,32. Hükümet)

31 Mart 1975 - 21 Haziran 1977 ( 39. Hükümet)

21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978 (41. Hükümet)

12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980 (43. Hükümet

“Ben sizin babanızım” sloganı ve fötr şapkasıyla gözümün önüne gelen Cumhuriyet tarihinin 10 yıl 5 aylık süre ile İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra en uzun dönem başbakanlık yapmış siyasetçidir.1946 yılından sonra 7 hükümet kurmuş ve askeri darbelerle görevinden ayrılmak zorunda kalan siyasetçidir.

13-İSMAİL NİHAT ERİM

Doğum yeri: Kocaeli - Kandıra

Doğum tarihi: 1912

Başbakanlık yaptığı tarihler: 26 Mart 1961 - 22 Mayıs 1972 (33 ve 34. Hükümet)

1971-1972 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

14-FERİT SADİ MELEN

Doğum yeri: Van

Doğum tarihi : 1906

Başbakanlık yaptığı tarihler : 22 Mayıs 1972 - 15 Nisan 1973 (35. Hükümet)

1972-1973 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

15-MEHMET NAİM TALU

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi : 1919

Başbakanlık yaptığı tarihler : 15 Nisan 1973 - 26 Ocak 1974 (36. Hükümet)

1973-1974 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

16-MUSTAFA BÜLENT ECEVİT

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi : 28 Mayıs 1925

Başbakanlık yaptığı tarihler: 26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974 (37. Hükümet)

21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977 (40. Hükümet)

5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979 (42. Hükümet)

11 Ocak 1999 - 18 Kasım 2002 (56 ve 57. Hükümet)

1974, 1977, 1978 – 1979, 1999 – 2003 Yıllarında başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda kendisine takılan “Karaoğlan” lakabıyla, şiirleriyle, Kıbrıs Barış Harekâtı ve mavi gömleğiyle gönüllerde yer etmiş bir siyasetçidir.

17-MAHMUT SADİ IRMAK

Doğum yeri: Konya - Seydişehir

Doğum tarihi : 15 Mayıs 1904

Başbakanlık yaptığı tarihler: 17 Kasım 1974 - 31 Mart 1975 (38. Hükümet

1974-1975 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

18-SAİM BÜLENT ULUSU

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi :1921

Başbakanlık yaptığı tarihler: 21 Eylül 1980 - 13 Aralık 1983 (44. Hükümet)

1980-1983 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

19-TURGUT ÖZAL

Doğum yeri: Malatya

Doğum tarihi: 13 Ekim 1927

Başbakanlık yaptığı tarihler: 13 Aralık 1983 - 31 Ekim 1989 (45 ve 46. Hükümet)

1983-1989 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. “Semra Hanım, hadi bir kaset koy da şöyle neşelenelim” sözüyle Fatih Köprüsü üzerinden eşi Semra Özal’la geçişini unutmadığımız, ölümüyle de Türk siyasi tarihinin esrarengiz ölümleri arasında yerini alan başbakanımızdı Turgut Özal.

20-YILDIRIM AKBULUT

Doğum yeri: Erzincan

Doğum tarihi : 1935

Başbakanlık yaptığı tarihler: 9 Kasım 1989 - 23 Haziran 1991 (47. Hükümet)

1989-1991 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Türk politika tarihinin en renkli simalarından olan Yıldırım Akbulut, kendine ithaf edilen fıkralarla bir nesil tarafından hep tebessümle anılan bir siyasetçiydi.

21-AHMET MESUT YILMAZ

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi: 6 Kasım 1947

Başbakanlık yaptığı tarihler: 23 Haziran 1991 - 20 Kasım 1991 (48. Hükümet)

6 Mart 1996 - 28 Haziran 1996 (53. Hükümet)

30 Haziran 1997 - 11 Ocak 1999 (55. Hükümet)

1991,1996, 1997-1998 Yıllarında başbakanlık yapmıştır. Duraksamalı, ağır ve bol “ııı”lı konuşmasıyla akıllarda yer etmiştir,

22-TANSU ÇİLLER

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi: 23 Ekim 1944

Başbakanlık yaptığı tarihler: 25 Haziran 1993 - 5 Ekim 1995 (50. Hükümet)

5 Ekim 1995 - 30 Ekim 1995 (51.Hükümet)

30 Ekim 1995 - 6 Mart 1996 (52. Hükümet)

1993-1996 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek “KADIN” başbakanı olan Tansu Çiller de icraatlarından daha çok yaptığı gaflarla zihinlerde yer etmiştir.

23-NECMETTİN ERBAKAN

Doğum yeri: Sinop

Doğum tarihi: 29 Ekim 1926

Başbakanlık yaptığı tarihler: 28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997 (54. Hükümet)

1996-1997 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır. “Mücahit” lakabıyla tanınan Türk siyasi hayatının en renkli simalarındandı.

24-ABDULLAH GÜL

Doğum yeri: Kayseri

Doğum tarihi: 29 Ekim 1950

Başbakanlık yaptığı tarihler: 18 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 (58. Hükümet)

2002-2003 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır2002-2003 Yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

25-RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi : 26 şubat 1954

Başbakanlık yaptığı tarihler:14 Mart 2003 - 29 Ağustos 2007 (59. Hükümet)

2003-2014 yılları arasında 11 yıl Başbakanlık yaparak İsmet İnönü’den sonra bu alanda rekoru elinde bulundurmaktadır.

26-AHMET DAVUTOĞLU

Doğum yeri: Taşkent, Konya

Doğum tarihi: 26 şubat 1959

Ağustos 2014’te geldiği görevini 2016’da bıraktı.

27- BİNALİ YILDIRIM

Doğum yeri: Erzincan

Doğum tarihi: 20 aralık 1955

22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016'da ise 65. Türkiye Hükümeti'ni kurarak başbakan oldu.