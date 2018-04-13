Gecekondusu yıkılmasın diye bebeğiyle çatıya çıkınca olanlar oldu!

Güney Afrika'da evinin yıkılmasını istemeyen adam 6 aylık kızını alıp çatıya çıktı.

Güney Afrika'nın Port Elizabeth şehrinde yasadışı inşa ettiği evinin çatısına çıkarak yıkım ekibini durdurmak isteyen adam protestoda çocuğunu kullandı.

TEZAHÜRAT SKANDALI

Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuğu ayağından tutarak sallayan adama aşağıda bekleyenler atması yönünde tezahüratta bulundu.

BEBEK GÜVENDE

Bebek için aşağıda önlem alan güvenlik güçleri adama müdahale etti. Müdahale sırasında adamın elinden düşen bebek, aşağıdan yakalandı ve annesine teslim edildi.

Kaynak: Ajanslar