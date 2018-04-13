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13 Nisan 2018 14:25 | Son Güncelleme: 13 Nisan 2018 14:31

Gecekondusu yıkılmasın diye bebeğiyle çatıya çıkınca olanlar oldu!

Güney Afrika'da evinin yıkılmasını istemeyen adam 6 aylık kızını alıp çatıya çıktı.

Gecekondusu yıkılmasın diye bebeğiyle çatıya çıkınca olanlar oldu!

Güney Afrika'nın Port Elizabeth şehrinde yasadışı inşa ettiği evinin çatısına çıkarak yıkım ekibini durdurmak isteyen adam protestoda çocuğunu kullandı.

Evinin yıkılmasını istemeyen adam bebeğiyle çatıya çıktı

TEZAHÜRAT SKANDALI

Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuğu ayağından tutarak sallayan adama aşağıda bekleyenler atması yönünde tezahüratta bulundu.

Evinin yıkılmasını istemeyen adam bebeğiyle çatıya çıktı

BEBEK GÜVENDE

Bebek için aşağıda önlem alan güvenlik güçleri adama müdahale etti. Müdahale sırasında adamın elinden düşen bebek, aşağıdan yakalandı ve annesine teslim edildi.

Evinin yıkılmasını istemeyen adam bebeğiyle çatıya çıktı

Evinin yıkılmasını istemeyen adam bebeğiyle çatıya çıktı


Kaynak: Ajanslar

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