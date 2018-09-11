Geç kaldınız dediği sağlık görevlisine saldırdı: Polis etkisiz hale getirdi

Çorum'un İskilip ilçesinende, intihar girişiminde bulunan oğlunu kurtaran Yaşar D., olay yerine gelen sağlık ekiplerine geç geldiklerini iddia ederek bıçakla saldırınca, karnından vurularak etkisiz hale getirildi.

İskilip ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki Çamlıca Sokak'ta öğle saatlerinde, Can Ahmet D. (18), evdeki odasında, tavana bağladığı iple kendisini asmak istedi. Bu sırada odaya giren Yaşar D. (47), oğlunu kurtarıp, sağlık ekibinden yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİYLE TARTIŞTI

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, gence müdahale etmek istedi. Bu sırada Yaşar D., geç geldiklerini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartıştı. Tartışma sürerken, eve polisler de geldi.

KARNINDAN VURULDU



Sağlık görevlilerine bıçakla saldıran Yaşar D., polis tarafından karın bölgesinden vurularak, etkisiz hale getirildi.



1 POLİS YARALANDI



Seken kurşunların isabet ettiği polis memuru B.H. ise ayağından yaralandı. Bu olay üzerine eve takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Sağlık görevlileri, yaralı polis memuru B.H. ile Yaşar D.'yi ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Kaynak: AA