Geç kaldığı uçağa yetişmek için bomba ihbarında bulundu

İngiltere'de bir adam, geç kaldığı uçağın kalkışını erteletmek için havalimanında bomba bulunduğuna ilişkin sahte bir ihbarda bulundu. 10 ay hapisle cezalandırılan şahsa ayrıca para cezası da kesildi.

Geçen mayıs ayında, Londra'da bulunan Gatwick havalimanından Los Angeles'a gidecek uçağa geç kalan 47 yaşındaki Meir Abdellak, uçağın kalkmasına 8 dakika kala havalimanında bomba ihbarında bulunarak uçağa yetişmeye çalıştı.

YİNE DE UÇAĞA ALINMADI

Yaptığı sahte ihbarın ardından 11 mayıs tarihli uçuşta 90 dakikalık bir gecikme yaratmasına rağmen yine de uçağa yetişemeyen Abdellak'ın, kendisini uçağa almak istemeyen görevlilerle de tartıştığı öğrenildi.

Havalimanı çalışanları tarafından yapılan araştırma sonucunda ise, 'isimsiz' yapılan ihbarın Abdellak tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Başka bir ABD uçuşuyla 22 mayıs tarihinde ülkeye döndükten sonra tutuklanan ve 10 ay hapisle cezalandırılan Abdellak'a ayrıca 140 euro da para cezası kesildi.

Kaynak: Ajanslar