Gebze-Halkalı banliyö hattının açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının yüzde 81'inin tamamlandığını belirterek, hedeflerinin yıl sonu itibarıyla bu hattı açmak olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı Tren İstasyonu'ndan trene binerek Kazlıçeşme Tren İstasyonu'na kadar test sürüşüne katıldı. Arslan, daha sonra Gebze-Halkalı banliyö hattında incelemelerde bulundu.

Gebze-Halkalı demiryolu hattında sona yaklaşılıyor

Kazlıçeşme Tren İstasyonu'nda açıklamalarda bulunan Arslan, projenin, Halkalı'dan Gebze'ye mevcut banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergahta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olduğunu aktardı.

Arslan, bugün, projenin Avrupa yakasındaki 20 kilometrelik mesafeyi test sürüşüyle geçtiklerini kaydederek, banliyö hatlarının doğu batı aksındaki raylı sistemlerin omurgası olması nedeniyle İstanbullular ve İstanbul'un misafirleri için çok önemli olduğunu anlattı.

Kazlıçeşme'den Ayrılık Çeşmesi'ne kadar olan 13,5 kilometrelik mevcut sistemin denizin altından inşa edildiğini anımsatan Arslan, 5 yıldır Marmaray araçlarının hizmet verdiğini bildirdi.

Arslan, "Avrupa ve Anadolu yakasındaki banliyö hatlarının tamamen iptal edilmesi ve 3 hatta çıkarılması, mevcut banliyö hatlarının metro standardına yükseltilmesi ile ilgili süreç devam ediyordu." diye konuştu.

Daha önce ihale süreçlerinde yüklenici firmalardan kaynaklı yaşanan sıkıntı nedeniyle işin bugünlere geciktiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki 20 kilometrelik Avrupa yakası, 43 kilometrelik de Anadolu yakası olmak üzere her iki hatta da yüzde 82'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Şu an itibarıyla işin tamamında yüzde 81 ilerleme sağladık. Hedefimiz, ağustos sonu itibarıyla kaba inşaatı bitirmek ve sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sonra da sene sonuna kadar test sürüşlerini bitirmek ve aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak."

"440 aracın 300 tanesi Türkiye'de imal edildi"

Arslan, bu işte herhangi bir aksama olmadığını, güzel bir noktaya gelindiğini, her iki yakada da rayların döşenmeye başlandığını belirterek, daha önce yurt dışından sipariş edilen rayların döşendiğini, şimdi de Karabük'te imal edilen yerli rayları kullandıklarını anlattı.

İşlemlerin sürdüğünü, hem Gebze'de hem Halkalı'da depo sahalarının olacağını dile getiren Arslan, bütün sistemin işletme kontrol merkezinin Maltepe'de olacağını, burada da işlerin planlandığı gibi yürüdüğünü, Halkalı'da da yedek bir işletim merkezi kurduklarını, herhangi bir aksaklıkta buranın devreye gireceğini bildirdi.

Arslan, şu anda Marmaray araçlarının Ayrılık Çeşmesi'nden Kazlıçeşme'ye 5'li setlerle hizmet verdiğini ve tek seferde yaklaşık 1530 kişinin taşındığını ifade ederek, hattın tamamı açıldığında pik saatlerde 10'lu setleri de çalıştıracaklarını, bu setlerle bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabileceklerini vurguladı.

Marmaray'da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini verdiklerini ve imalatlarını bitirdiklerini aktaran Arslan, bu araçların 300 tanesinin Türkiye'de imal edildiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA