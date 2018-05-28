GBT numara sorgulama işlemi nasıl yapılır?

GBT numara sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yanıt bekliyor. GBT numara sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

GBT sorgulama işlemi ve Yargıtay dosya sorgulama işleminin nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsanlar GBT numara sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunu sıkça soruyor. Genel Bilgi Toplama sisteminde yer alan bilgiler e-Devlet sistemi üzerinden rahat bir şekilde yapılabiliyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Genel Bilgi Toplama sistemi güvenli ve çok kolay bir şekilde internet üzerinde sağlanabiliyor. Bizlerde bu haberimizde sizlere GBT sorgulama işlemi ile ilgili detayları aktaracağız.

GBT NUMARA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

GBT numara sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusu birçok vatandaş tarafından merak büyük bir merakla araştırılıyor. GBT numara sorgulama işlemleri e-Devlet'in verdiği hizmetler sayesinde rahat bir şekilde yapılabiliyor. Yasal bir uygulama olan GBT sorgulama Türkiye Cumhuriyeti anayasası çerçevesinde işlemektedir.

E-devlet sistemi üzerinden GBT sorgulama işlemi ile ilgili olarak resmi internet sitesine girmeniz gerekmektedir. Genel bilgi toplama sorgulama uygulaması için karşınıza çıkan sayfada kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden sadece 2 TL karşılığında size özel olan bir zarfın içerisinde şifrenizi temin edebilirsiniz.

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GBT NUMARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GBT yani Genel Bilgi Toplama sistemi, tüm bilgilerinizin toplanmış olduğu sanal bir belgedir. Yani, geçmişte her hangi bir suç işlemiş iseniz, bunun bilgisi GBT sisteminize işlenir. GBT sisteminde yer alan bilgiler özeldir ve gizlidir. İnternet üzerinden GBT sorgulama işlemlerinizi şu şekilde yapabilmeniz mümkündür;

İlk önce, e-devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile e-devlet kapısı sistemine giriş yapınız.

Ardından, adli sicil kaydı sorgulama başlığı ile bulunan ekranda yer alan bilgileri göreceksiniz. Bu bilgileri okuyunuz çünkü bu bilgiler GBT sorgulaması için hazırlanmıştır.

Daha sonra, bu bilgileri onaylayınız ve sonrasında devam et yazan seçeneğe tıklayınız.

Devamında, açılan yeni pencerede yer alan;kurum türü, belgenin neden verileceği, belgenin nereye verileceği gibi bilgilerinizi de sisteme giriniz ve ardından, yine bu sayfada yer alan vesorgulayazan seçeneğe tıklayınız.

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YARGITAY DOSYA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-devlet kapısı üzerinden yapılan Yargıtay dosya sorgulaması;

İlk önce, https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız.

Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Burada, Yargıtay dosya sorgulaması için, E-Hizmetler yazan bölüm üzerinden, Yargıtaybölümüne geliniz.

Son olarak, Yargıtay bölümünün alt başlıkları arasından, Dava Dosya Sorgulama yazan başlığı işaretleyiniz.

Bu şekilde, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve e-devlet bünyesinde yer alan ve resmi bir hizmet olan, Sabıka kaydı sorgulama, GBT sorgulama ve Yargıtay dosya sorgulama bilgilerinizi içeren sonuç ekranına ulaşabilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz, bu sayfa üzerinden yazdırma işlemi ile somut bir belge de edinebilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber