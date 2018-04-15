Gazze'de şüpheli patlama: 4 ölü
İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneydeki sınır bölgesi olan Refah'ta patlama meydana geldi.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı patlamayla ilgili İsrail ordusunu suçladı.
Olayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordusu basın ofisi, patlamayla bağlantılarının olmadığını kaydetti.
Kaynak: AA