Gazze'de şüpheli patlama: 4 ölü

İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneydeki sınır bölgesi olan Refah'ta patlama meydana geldi.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı patlamayla ilgili İsrail ordusunu suçladı.

Olayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordusu basın ofisi, patlamayla bağlantılarının olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA