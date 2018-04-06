Gazze'de şehit sayısı 24'e yükseldi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi şehit oldu, 250 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin şehit olduğu, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un doğu sınırında Usame Hamis Kadih (38) ile Gazze kenti sınırında Mecdi Ramazan Şebat isimli 2 Filistinlinin şehit düştüğü belirtildi.

Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gündem 06 Nisan 2018 16:37 BM: İsrail Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ediyorBirleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze sınırında yürüyüş yapan on binlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını açıkladı.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

Kaynak: AA