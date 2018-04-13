Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde üçüncü cuma

İsrail askerleri, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam eden Gazzelilere tıbbi yardım için kurulan sağlık çadırına göz yaşartıcı gazlarla saldırdı.

'Büyük Dönüş Yürüyüşü' eyleminin üçüncü cumasına "Bayrak Cuması" adını veren Filistinliler gösterilerini sürdürürken, İsrail askerleri de saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Han Yunus sınırındaki eylemcilere tıbbi yardım için kurulan sağlık çadırını, dronelara yerleştirilen göz yaşartıcı gazlarla hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması kınandı. Açıklamada, sağlık personelinden 10 kişinin atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Saldırı sebebiyle sağlık ekiplerinin çalışmalarının sekteye uğradığı ifade edildi.

12 kişi yaralandı

Ayrıca açıklamada İsrail askerlerinin Han Yunus sınırındaki eylemlere müdahalesinde aralarında söz konusu 10 sağlık personelinin de bulunduğu 112 kişinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Bir fotomuhabiri yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus sınırındaki eylemleri takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'ı yaraladı.

Heccar'ın ayağından ve omuzundan yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı 6 Nisan'da Gazze'deki gösterileri takip ettiği sırada gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen vurarak, şehit etmişti.

Cuma namazı İsrail sınırında kılındı

Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazını İsrail sınırında kıldı.

Cuma hutbesini okuyan Şeyh Sadık Kandil, "Göstericiler Filistin ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlık konusu haline getirmeyecektir. Zira ilke ve hakikatlerden vazgeçmek İslam felsefesinde çelişki arz eder." dedi.

Filistinlilerin gösterilere aktif şekilde katılmasının bu ilkelere bağlılığı gösterdiğini ifade eden Şeyh Kandil, gösterilerin barışçıl boyutuyla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Şeyh Kandil, Filistinlilere "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılma çağrısı yaptığı hutbesinde, "Böylece abluka kırılır, 1948'de zorla göç ettirildiğimiz topraklarımıza geri döneriz." ifadelerini kullandı.

34 Filistinli şehit edildi

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gösterilerde 34 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Gündem 06 Nisan 2018 14:57 Gazze sınırında büyük intifada! Duman ve özgürlük sloganları yükseliyorGazze sınırında geçen cuma başlanan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar