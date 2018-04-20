Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dördüncü cuma

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler bugün de Gazze sınırında toplandı ve intifadalarına başladılar.

İsrail ablukası nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, dördüncü haftasında devam ediyor.

"Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün dördüncü cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

Ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Gazzeliler, sabah saatlerinden itibaren sınıra geldi.

Bir Filistinli daha şehit düştü

İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere saldırısı sonucu bir Filistinlinin şehit olduğu, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ahmed Reşad Usamine'nin (24) şehit olduğunu, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, bugün göstericilerden 25 yaşındaki Ahmed Nebil Ebu Akl'in şehit düştüğünü açıklamıştı.

Usamine'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 37'ye yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan tehdit gibi bildiri

Öte yandan İsrail ordusu, "Gazze Halkına" başlığıyla havadan attığı bildirilerle Gazzelileri âdeta tehdit etti.

Arapça ve İngilizce hazırlanan bildirilerde, göstericilerden "sınıra yaklaşmamaları" ve "sınır tellerine zarar vermemeleri" uyarılarında bulunuldu.

Bildiride, "Ordumuz her şeye hazırlıklı. Askerlerimiz, her türlü saldırıyı önlemek için her şeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA