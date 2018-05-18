Gazze'de 3'ü gazeteci 56 kişi yaralandı!

Gazze'de İsrail katliamı ve ABD'nin Kudüs kararına tepki olarak düzenlenen gösterilerde yine kan aktı. İsrail askerleri 3'ü gazeteci olmak üzere 56 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, Gazze'de gerçek mermiyle göstericiler saldırdı. Sivillerin barışçıl protestosunda askerler tarafından yaralanan 3 gazetecinin kimlikleri açıklandı.

BASIN ÇALIŞANLARI YARALANDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze- İsrail sınırında protestolarına devam eden Filistinlilere ateş açması sonucu 56 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Dünya 18 Mayıs 2018 23:44 İşgal devletinin polisi 18 Filistinliyi gözaltına aldı! İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’da düzenlenen gösteride, Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kaldırması, işgali bitirmesi ve barışçıl göstericilere yönelik katliam girişimine son vermesi talebinde bulundu.

Yerel medya kaynaklarına göre bugün gerçekleşen saldırıda yaralananların arasında 3 de gazeteci vardı.

Yaralanan gazetecilerin kimliklerinin ise Bassam Masoud, Majde Fathi ve Wesam Nassarolduğu kaydedildi.

Gündem 18 Mayıs 2018 23:29 Kudüs Zirvesi'nden çıkan karar açıklandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısının kapanışında konuştu. İstanbul'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, Kudüs bildirisi kabul edildi.

Kaynak: AA