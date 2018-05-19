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19 Mayıs 2018 08:42 | Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018 08:49

Gazze sınırında Türk bayrağı dalgalanıyor

Kudüs protestolarının sürdüğü Gazze sınırında Filistinliler, kendi bayraklarının yanında Türk bayrağını da taşıdı.

Gazze sınırında Türk bayrağı dalgalanıyor

İsrail ordusunun katliamlarına rağmen, Filistinlilerin "Büyük Dönüş" ve Kudüs için kararlığı sürüyor.

TÜRKİYE'YE BAYRAKLA TEŞEKKÜR ETTİLER
Protestolarının devam ettiği Gazze sınırında Filistinliler, kendi bayraklarının yanında Türk bayrağını da ellerinde taşıyarak, Türkiye'nin ve Türk halkının yanlarında olmalarından duydukları minneti bu şekilde gösterdiler.


Kaynak: Ajanslar

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