Gazze sınırında Türk bayrağı dalgalanıyor

Kudüs protestolarının sürdüğü Gazze sınırında Filistinliler, kendi bayraklarının yanında Türk bayrağını da taşıdı.

İsrail ordusunun katliamlarına rağmen, Filistinlilerin "Büyük Dönüş" ve Kudüs için kararlığı sürüyor.

TÜRKİYE'YE BAYRAKLA TEŞEKKÜR ETTİLER

Protestolarının devam ettiği Gazze sınırında Filistinliler, kendi bayraklarının yanında Türk bayrağını da ellerinde taşıyarak, Türkiye'nin ve Türk halkının yanlarında olmalarından duydukları minneti bu şekilde gösterdiler.

Kaynak: Ajanslar