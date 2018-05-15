Gazze sınırında şehit edilen Filistinliler için 'terörist' dediler!

İsrail'in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel, Gazze Şeridi’nde ülkesinin güvenlik birimleri tarafından yapılan katliamda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin hepsini 'terörist' olarak niteledi.

İsrail'in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel, Gazze Şeridi’nde ülkesinin güvenlik birimleri tarafından yapılan katliamda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin hepsini 'terörist' olarak niteledi.

Frankel, muhabirin saldırıda çocukların da hayatını kaybettiğini hatırlatması ve onların da terörist olup olmadığını sorması üzerine, ölümlerden Hamas’ın sorumlu olduğunu savunarak, “Erkek kardeşlerini, kız kardeşlerini, erkekleri, kadınları, çocukları medyatik bir savaşta kurban etmeye karar verdiler. Biz sadece vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Taziyelerden ziyade eleştirileri tercih ediyoruz” diye konuştu.

Uluslararası toplumdan gelen ‘orantısız güç’ suçlamasına da karşı çıkan Frankel, “Orantısız kelimesini anlamıyorum. Orantılı olması için İsraillilerin de mi ölmesi gerekiyor?” dedi.

BELÇİKA BAŞBAKANI: ŞOKE OLDUM

Frankel’in açıklamalarına en sert tepkilerden biri Michel’den geldi. Michel, İsrail Büyükelçisi’nin açıklamaları için, “Şoke oldum” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki can kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirten Michel, “Uluslararası bir soruşturma talep ediyoruz. Uluslararası planda cezasızlık söz konusu olamaz. İsrail’in güvenlik hakkını savunmak için hep İsrail’in yanında olduk ancak trajedilerle sonuçlanan orantısız şiddete izin verilmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Michel, “Bir yanda dram yaşanırken, aileler yas içindeyken, masum çocuklar mevcut durumun kurbanı olurken” diğer yanda gülücüklerle açılış yapılmasını eleştirerek, İsrail’in birinci ekonomik ortağı olan Avrupa’nın daha fazla mobilize olması gereği üzerinde durdu.

Belçika Başbakanı, iki devletli çözüme desteğini yinelerken İsrail ve ABD’nin yaklaşımını da eleştirerek bunun daha az güvenlik daha fazla şiddet sonucunu doğurduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar