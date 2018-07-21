Gazze şehidini Türk bayrağı ile uğurladı

İşgalci İsrail'in saldırısı sonucu şehit edilen 4 Filistinli toprağa verildi. 27 yaşında şehit olan Bedvan'ın naaşının üzerinin Türk bayrağıyla örtülmesi dikkat çekti..

şgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Filistinli Şehitlerden Muhammed Şerif Bedvan'ın (27) naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.



NAAŞININ ÜZERİ TÜRK BAYRAĞI İLE ÖRTÜLDÜ

Yolda üzerine Türk bayrağı örtülen Bedvan'ın naaşı camide kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehitlerden Muhammed Ebu Ferhane'nin (31) cenazesi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira beldesindeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta defnedilirken, Şaban Ebu Hatır'ın (26) naaşı da Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesindeki Hamza bin Abdulmuttalib Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Dünya 14 Temmuz 2018 08:23 İşgalci İsrail'in hedefi bu kez 'balonlar' ve eğitim kampı!İsrail ordusu, Gazze'de Hamas hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında bir eğitim kampı, bir tünel ve "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonların" hazırlandığı bir noktayı hedef aldığını duyurdu

Şehitlerden Mahmud Kışta'nın (23) naaşı ise Refah kentindeki Bedir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu. İşgalci İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Dünya 20 Temmuz 2018 22:52 Filistin'e saldıran işgalci İsrail'den yüzsüz tehdit!İsrail Savunma Bakanı Liberman, Hamas'ı Yahudi yerleşim birimlerine roket atmakla suçlayarak, bu şekilde devam etmesi halinde bedelinin Hamas açısından ağır olacağını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA