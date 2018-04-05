Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanıyor!

Taksim ilk yardım hastanesinde yangın çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde yangın çıktı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde hastanenin çatısından ateş ve dumanın yükseldiği görülüyor.

Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.

Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

AYNI HASTANE DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI

Gaziosmanpaşa'da bulunan hastanede 2011 yılında da dış cephe çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı. Yangın üç saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Bir önceki yangın da bina inşaat halindeyken başlamıştı.