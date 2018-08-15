Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütleri FETÖ/ PDY ile PKK'yı övdüğü suçlaması ile gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y.'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına hakaret edip, Türk Milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayıp, terör örgütleri FETÖ/ PDY ve PKK'yı övdüğünü belirledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan R.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar