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15 Ağustos 2018 21:41 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 21:45

Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütleri FETÖ/ PDY ile PKK'yı övdüğü suçlaması ile gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te terör operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y.'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına hakaret edip, Türk Milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayıp, terör örgütleri FETÖ/ PDY ve PKK'yı övdüğünü belirledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan R.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: gaziantepterör


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