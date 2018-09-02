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02 Eylül 2018 10:17 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2018 11:19

Gaziantep'te korkunç kaza!

Gaziantep'te trafik kazası meydana geldi. Bu korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Gaziantep'te korkunç kaza!

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan 79 DU 351 plakalı kamyonet ile 27 AAH 618 plakalı minibüs çarpıştı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 7 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: kazaGaziantep


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