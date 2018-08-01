Gaziantep'te işçi servisi devrildi
Gaziantep'te bir terlik fabrikasına işçi taşıyan servis yan yatarak kaza yaptı. Bu kazada 17 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Nizip’ten Gaziantep'e gelen 27 JB 900 plakalı terlik fabrikasına işçi taşıyan servis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada servis şoförü ve 16 yolcu yaralandı.
3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Yolcuları hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.
Kaynak: Ajanslar