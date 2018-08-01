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01 Ağustos 2018 10:18 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018 10:28

Gaziantep'te işçi servisi devrildi

Gaziantep'te bir terlik fabrikasına işçi taşıyan servis yan yatarak kaza yaptı. Bu kazada 17 işçi yaralandı.

Gaziantep'te işçi servisi devrildi

Kaza, sabah saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Nizip’ten Gaziantep'e gelen 27 JB 900 plakalı terlik fabrikasına işçi taşıyan servis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada servis şoförü ve 16 yolcu yaralandı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Yolcuları hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.


Kaynak: Ajanslar

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