Gaziantep'te gümrük kapısında patlama meydana geldi
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. İlçedeki bazı evlerin ise camları kırıldı.
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.
EVLERİN CAMLARI KIRILDI
Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış'ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı.
Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.
Kaynak: Ajanslar