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02 Ağustos 2018 14:03 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018 14:26

Gaziantep'te gümrük kapısında patlama meydana geldi

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. İlçedeki bazı evlerin ise camları kırıldı.

Gaziantep'te gümrük kapısında patlama meydana geldi

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış'ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı.

 
Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Gaziantep gümrük kapısı


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