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15 Ağustos 2018 11:05 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 11:10

Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu kaçak mallar ele geçirildi

Gaziantep'in farklı bölgelerinde düzenlenen operasyon sonucu kaçak mallar ele geçirilip 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu kaçak mallar ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak yollarla geçirilen mallar bulundu.

Gaziantep ve Nizip ilçesinde ekiplerin düzenlediği baskında kaçak sigara, nargile tütünü ve çay ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler farklı noktalara eş zamanlı operasyon düzenleyip, 5'i Suriye uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.




Kaynak: Ajanslar

Etiketler: GaziantepKaçak mallarOperasyon


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