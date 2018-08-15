Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu kaçak mallar ele geçirildi
Gaziantep'in farklı bölgelerinde düzenlenen operasyon sonucu kaçak mallar ele geçirilip 8 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak yollarla geçirilen mallar bulundu.
Gaziantep ve Nizip ilçesinde ekiplerin düzenlediği baskında kaçak sigara, nargile tütünü ve çay ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler farklı noktalara eş zamanlı operasyon düzenleyip, 5'i Suriye uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Ajanslar