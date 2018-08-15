Gaziantep'te 8 suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 21 yaşındaki Mustafa Y., namlusu açılmış kurusıkı tabancayla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 farklı hırsızlık suçundan aranan Mustafa Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını inceleyip, zanlının İstiklal Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

23 FARKLI SUÇ



Polis, operasyon yaptığı bir evde Mustafa Y.'yi namlusu açılmış kurusıkı tabanca ve 5 kurşunla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve 23 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Mustafa Y., adliyeye sevk edildi.





Kaynak: Ajanslar