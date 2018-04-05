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05 Nisan 2018 12:09 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2018 12:17

Gaziantep'te 41 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te 41 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te 41 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Kaynak: AA

Etiketler: gaziantep uyuşturucu operasyonu


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