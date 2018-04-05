Gaziantep'te 41 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Gaziantep'te 41 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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