Gazi Üniversitesi eski çalışanları FETÖ'den gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen bir çoğu daha evvel yayınlanan KHK'ler kapsamında ihraç edilmiş bulunan Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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Kaynak: Ajanslar