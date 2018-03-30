Gazeteci Verel, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ve 1998 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Verel için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Verel'in yeğenleri Hayriye Hülya Toygar ve Hatice Azize Ergeneli taziyeleri kabul etti.

Verel'in cenazesi namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İstanbul Büyükada'da 1927 yılında doğan Verel, ilkokul üçüncü sınıfta iken Atatürk'ün ölümü üzerine düzenlenen törende yazdığı bir konuşma metni ile yazı hayatına ilk adımını attı. Devrin en ünlü dergilerinden "Çocuk Sesi"nin açtığı yarışmada üst üste üç kez hikaye birinciliği kazanan Verel, ortaokul ve lise yıllarında radyofonik oyunlar, şiirler ve hikayeler yazdı. Bunlar çeşitli dergilerde ve Türkiye Radyolarında yayınlandı.

Oktay Verel, 1947-1948 yıllarında profesyonel gazeteci oldu. 52 yıllık kesintisiz basın yaşamında Ulus, Vakit, Yeni Sabah, Tan, Vatan, Hergün, İstanbul Ekspres, Tanin, Akşam, Yeni İstanbul, Hürriyet, Yeni Gazete ve Dünya Gazetelerinde, fıkra yazarlığı, başyazarlık, yazı işleri ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulunan Verel, 22 yıl Türk Hava Kurumu Genel Başkan Vekilliği yaptı.

Bir süre Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Temsilciliği görevinde de bulunan Verel, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çeşitli meslek dersleri verdi, İletişim Vakfı Başkan Vekilliği yaptı.