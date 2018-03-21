GATA: Baykal'ın genel sağlık durumu iyi

Almanya'da Ankara'ya getirilen Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili GATA'dan yapılan açıklamada, genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu belirtildi.

Almanya'da Ankara'ya getirilen Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili GATA'dan yapılan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır." denildi.