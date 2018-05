Game Of Thrones 8. sezon ne zaman? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki merakla beklenen yeni sezon ne zaman başlıyor?

Dünyada milyonlarca izleyicisi olan Game Of Thrones'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzlenme rekorları kıran diziyle ilgili merak edilen soruların başında Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak sorusu yer aldı. Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kişinin ilgi odağı olan Game Of Thrones'un başlangıç tarihi şimdiden internette sıkça aratılıyor. Game Of Thrones'ın 7. sezonunun son bölümü 28 Ağustos gecesi yayınlanmıştı. Jon Snow sezon finali bölümünde büyük bir sınav vermişti. Peki merakla beklenen yeni sezon ne zaman başlıyor?

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Game of Thrones geçen yıl Ağustos ayının 28'inde 7. sezon finalini yaptı. Sezon finali bölümünde Jon Snow tarihi anlar yaşadı. İzleyiciler sezon finali bölümünün ardından yeni sezonu merakla beklemeye başladı. Peki merakla beklenen Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? Yaklaşık 8 aydır yeni sezonun başlamasını bekleyen seyirciler bu sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Game of Thrones'un 8. sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında ekranlara gelecek.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019 olacak. Sezonda 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak. Yapılan açıklamaya göre dizinin 8. sezonunun ilk bölümü 2019 yılının Nisan ayında yayında olacak.

Maisie yaptığı açıklamada; "Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça zor, acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" dedi.

GAME OF THRONES'UN KONUSU

Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.

Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.

