Galerici-tefeci tezgâhına dikkat

İstanbul Bağcılar’da bulunan İSTOÇ Oto ve Ticaret Merkezi, galericilik adı altında adeta tefecilerin meskeni haline geldi. Yüzlerce vatandaşın borç para vaadiyle dolandırıldığı, ipoteklenen gayrimenkullerinin de icralık olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl Bağcılar İSTOÇ Oto Center'de yuvalanan ve kendilerine galerici süsü veren şebekeyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa ilçeleri ile Batman'da bulunan 17 adrese geçen yıl 13 Ocak'ta operasyonlar düzenledi. Çete lideri İsmail Keklik ve iki örgüt yöneticisi Rahmi Arıkan ile Mehmet Akif Nazlı'nın yanı sıra 2'si polis memuru, 2'si tapu memuru 16 şüpheli yakalandı.

FARKLI ORANDA CEZALAR İSTENİYOR

Bakırköy Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 29 şüpheli hakkında Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 22 Haziran'da dava açıldı. O günden beri 9'uncu duruşma geçmesine rağmen mahkeme yeni yeni ortaya çıkan mağdurların ifadelerini almaya devam ediyor. Tefeci şebekesinin mağdur sayısı ise tam olarak bilinmiyor. Çok sayıda suçtan haklarında dava açılan 'İpotek Çetesi'nin lider ve iki yöneticisi hakkında bin 889 yıla kadar hapis talep edilirken, diğer şebeke üyeleri için de farklı oranlarda cezalar isteniyor.

KARARTILAN HAYATLAR

Davanın son duruşmasında ifade veren mağdur sayısı 96'ya ulaştı. İşte o mağdurların anlattıkları:

Aydın Pazarcık: Nakit paraya ihtiyacım vardı, gazete ilanını buldum telefon açtım. Dükkânın üst katında İsmet Keklik bana 20 bin lirayı 48 ay vade ile aylık bin lira olmak üzere 48 bin lira olarak geri ödeme şartıyla verebileceğini söyledi. 48 adet senedi imzaladım. Parayı alamadığım gibi 412 bin liralık icra geldi.

Mağdur Sibel Nalan: 6 bin liraya ihtiyacım vardı. banka diye gittiğim yerde başıma silah dayatıp 2 tane rakamsız boş senedi imzalattırdılar. Para filan da vermediler, senetleri de almadım. İstanbul'da İcra'dan iki evime haciz kondu, şikâyetçiyim.

BÖYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Savcılık, çetenin faaliyetlerini 193 sayfalık iddianamede detaylı şekilde anlattı: Şebeke ilk önce gazetelere 'Gayrimenkul ipoteği karşılığı anında nakit verilir' şeklinde ilan veriyor. Özellikle kara listeye girerek bankalardan kredi çekemeyen ve nakit paraya sıkışan vatandaşlar hedefleniyor. Şebeke, kendilerine ulaşanları Bağcılar İSTOÇ Oto ve Ticaret Merkezi'nde bulunan ve kapısında göz boyamak için lüks araçların yer aldığı ofise davet ediyor, özellikle mesai saatinin bitimine yakın randevu veriliyor. Gelen kişiye, "Notere gidelim, gayrimenkulünüzü ipotek ettirelim sonra istediğiniz parayı alın" diyor. Ayrıca istenen borç paranın 2-3 katı da miktarlı ve boş senet imzalatıp çeşitli bahanelerle istenen parayı vermeden vatandaşı yolluyor. Dolandırıldığını anlayan mağdurlar, gayrimenkulünü geri istediğinde ise ölümle tehdit ediliyor.

Kaynak: Ajanslar