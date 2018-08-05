Galatasaraylı futbolcuların isim isim maaş tablosu açıklandı!

Fansız golcü Gomis'in zam istediği mali anlamda sorun yaşayan Galatasaray'ı zora sokmuş durumda.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yine zam talebinde bulunması gözleri yeniden maaş tablosuna çevirdi.

Sofiane Feghouli ile aynı parayı almak isteyen Bafetimbi Gomis'in zam talebi gündemdeki sıcaklığını korurken Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı transferlerdeki maaş planlaması sorunun temel kaynağı olarak göze çarpıyor.

EN FAZLA FEGHOULİ KAZANIYOR



HaberTürk'te yer alan habere göre, takımda maaş olarak liderliği Sofiane Feghouli çekiyor. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin euroluk maaşıyla Süper Lig'in de en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor. Attığı 29 golle hem takımını şampiyonluğa taşıyan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis ise 3 milyon 350 bin euro alıyor.

GOMİS AYNI ÜCRETİ ALMAK İSTİYOR



Fransız futbolcu ve menajeri, takıma olan katkısını gerekçe gösterip maaşının Feghouli ile aynı seviyeye çekilmesini ve 500 bin euro zam yapılmasını talep ediyor.

FUTBOLCULARIN KAZANDIĞI YILLIK ÜCRETLER



İşte Galatasaray'daki oyuncuların maaş tablosu:

SOFIANE FEGHOULI - Aldığı ücret: 3 milyon 850 bin Euro

FERNANDO MUSLERA - Aldığı ücret: 3 milyon 575 bin Euro

BAFETIMBI GOMIS - Aldığı ücret: 3 milyon 350 bin Euro (2.5 milyon Euro da imza parası almıştı)

YOUNES BELHANDA - Aldığı ücret: 3 milyon 350 bin Euro

SELÇUK İNAN - Aldığı ücret: 2 milyon 950 bin Euro

FERNANDO - Aldığı ücret: 3 milyon 300 bin Euro

MARIANO - Aldığı ücret: 2 milyon 300 bin Euro

MAICON Aldığı - ücret: 2 milyon 200 bin Euro

SİNAN GÜMÜŞ - Aldığı ücret: 650 bin Euro

AHMET ÇALIK - Aldığı ücret: 900 bin Euro

MARTIN LINNES - Aldığı ücret: 950 bin Euro

GARRY RODRIGUES - Aldığı ücret: 1 milyon 350 bin Euro

TARIK ÇAMDAL - Aldığı ücret: 1 milyon 605 bin Euro

RYAN DONK - Aldığı ücret: 1 milyon 895 bin Eur

SERDAR AZİZ - Aldığı ücret: 2 milyon Euro

TOLGA CİĞERCİ - Aldığı ücret: 2 milyon Euro

EREN DERDİYOK - Aldığı ücret: 2 milyon 150 bin Euro