Galatasaraylı Carole'e 750 bin euro'luk teklif!

Bu sezon birçok futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray, geçen sezon Sevilla'ya kiraladığı Carole'le da yollarını ayırıyor.

Bu sezon birçok futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray, geçen sezon Sevilla'ya kiraladığı Carole'le da yollarını ayırıyor.

MENAJERİ TAKIM BULDU



Geçtiğimiz sezon İspanya'nın Sevilla ekibinde kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki sol beke menajeri takım buldu. Fransız futbolcu için 750 bin euroluk bir teklif geldi.

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer için oyuncu satması gereken Galatasaray, Carole'den gelecek 750 bin euronun yanı sıra oyuncunun da 700 bin euroluk alacağından kurtulacak.

EMRE AKBABA İÇİN KAYNAK OLACAK



Galatasaray, Carole'ü satarak aynı zamanda transferdeki bir numaralı hedefi olan Alanyasporlu Emre Akbaba için de kaynak yaratmış olacak. Sarı-kırmızılı ekip Emre için Alanyaspor'a uygun bir bonservis bedelinin yanında takasla oyuncu da veremeyi planlıyor.