Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna İngiltere'den teklif geldi

Yeni sezonun planlamasını oluşturma amacıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da giderleri düşürme çabaları devam ediyor. Bu doğrultuda İngiliz ekibinden gelen teklif yönetimin yüzünü güldürdü.

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren, diğer taraftan da giderleri azaltmak isteyen Galatasaray'da İngiliz ekibinden gelen transfer teklifi yönetimi sevindirdi.

TRT Spor'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda için sarı kırmızılı ekibe 6 milyon Avro teklif etti.



YÖNETİM TEKLİFİ KABUL ETTİ



Faslı oyuncunun 3 milyon 350 bin Avro'luk yıllık ücretinden kurtulmaya sıcak bakan Galatasaray yönetimi İngiliz ekibinin bu teklifini kabul etti. Transferin önündeki en önemli engel ise Belhanda'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi. Buna karşın Galatasaray'da 28 yaşındaki oyuncunun olası satışı halinde alternatif hazır.

ALTERNATİF EMRE AKBABA



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Emre Akbaba'yla ilgilenen Galatasaray'ı bu transferde zorlayan nokta 25 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli.

Aytemiz Alanyaspor yönetimi Emre için 5 milyon Avro talep ederken Galatasaray yönetimi Belhanda'nın satışı halinde Emre için 3.5 milyon Avro'luk bir teklif yapmayı planlıyor. Yönetim kalan 2.5 milyon Avro'luk tutarı da bir başka transfer için kullanmayı amaçlıyor.

Kaynak: Ajanslar